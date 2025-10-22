Эстонская компания планирует открыть филиал в Азербайджане

Эстонская компания SAL Recruitment планирует открыть филиал в Азербайджане к концу года.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил директор компании SAL Recruitment, занимающейся наймом в энергетической сфере и в отрасли машиностроения, Эвальд Гирцыс.

По его словам, компания уже ведёт активные переговоры с азербайджанскими партнёрами и рассматривает возможность открытия офиса в стране в течение года.

"Мы были первый раз здесь с коллегами в марте, а сейчас уже можем говорить о конкретных договорённостях. Нам важно найти партнёров, которые станут фундаментом для совместной работы в Азербайджане", - отметил Э. Гирцыс.

Директор SAL Recruitment подчеркнул, что компания заинтересована в сотрудничестве в сфере аренды персонала, в том числе специалистов по газу, нефти и буровым работам.

"Мы работаем с Норвегией и Нидерландами, где задействованы на буровых вышках, и готовы оформлять все необходимые документы для привлечения квалифицированных специалистов. Азербайджан для нас - перспективное направление", - добавил Э. Гирцыс.

Отметим, что компания предоставляет специалистов для следующих секторов:

в области машиностроения и производства металлических конструкций (сварщики, сборщики, операторы ЧПУ и др.);

промышленная окраска (порошковая и жидкая покраска, включая металлизацию);

установление солнечных панелей, строительство, включая развитие, инфраструктуры;

сельское хозяйство и фермерство;

сфера гостеприимства и клининговые услуги;

специалисты рыбной промышленности.