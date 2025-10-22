https://news.day.az/economy/1790043.html

ЦБ Азербайджана о прогнозе цен на нефть и газ в 2026 г.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что средняя цена за баррель нефти на мировом рынке в следующем году составит 64 доллара США. Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.