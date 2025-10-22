ЦБ Азербайджана о прогнозе цен на нефть и газ в 2026 г.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что средняя цена за баррель нефти на мировом рынке в следующем году составит 64 доллара США.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

"Средняя цена за 1000 кубометров природного газа в следующем году прогнозируется на уровне 288 долларов США", - отметил он.

 