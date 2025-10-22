Проходит встреча глав МИД Азербайджана и Эстонии в формате один на один

Началась встреча глав МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и Эстонской Республики Маргуса Цахкна в формате один на один.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"Началась встреча Джейхуна Байрамова с эстонским коллегой. Затем состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Эстонии в расширенном составе.

В ходе обсуждений основное внимание было уделено расширению взаимовыгодного политического диалога и активизации взаимных визитов на высоком уровне. В повестку дня также вошли такие вопросы, как углубление экономического сотрудничества, полное использование торгового и инвестиционного потенциала, расширение партнерства в области цифровой экономики, возобновляемых источников энергии и связи.

Министры также обсудили общую ситуацию в регионе, отношения между Азербайджаном и Арменией, особо отметив исторический Вашингтонский саммит, состоявшийся в августе текущего года, и его важные результаты, постконфликтную нормализацию и мирный процесс", - говорится в публикации.

Новость обновляется