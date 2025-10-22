Подписан протокол между министерствами обороны Азербайджана и Королевства Саудовская Аравия

Азербайджанская делегация во главе с начальником Управления международного военного сотрудничества прибыла в Королевство Саудовская Аравия для участия в проходящей в Эр-Рияде встрече Совместного военного комитета между министерствами обороны Азербайджана и Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"В рамках визита азербайджанскую делегацию принял начальник Генерального штаба Вооружённых сил Королевства Саудовская Аравия генерал Файяд бин Хамед аль-Рувайли. Затем состоялась встреча с генеральным директором Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Королевства Саудовская Аравия генерал-майором Саадом бин Мухаммедом аль-Касири.

В ходе встреч был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития военного сотрудничества между оборонными ведомствами Азербайджана и Королевства Саудовская Аравия, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение был подписан "Протокол встречи Совместного военного комитета между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Королевства Саудовская Аравия", - говорится в информации ведомства.