Азербайджан реализует успешную стратегию прозрачности в экономической сфере

Без прозрачности сложно сохранить и развить достигнутые успехи. Поэтому в Азербайджане в этой сфере реализуется весьма успешная стратегия прозрачности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Счетной палаты Вахид Новрузов в ходе выступления на научно-практической конференции "Экономические основы государственного суверенитета и экономической независимости", посвященной "Году Конституции и суверенитета", которая прошла в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

"К сожалению, закрытость и непрозрачность, которые всё ещё наблюдаются в некоторых сферах, требуют от нас дальнейшего усиления деятельности в этой сфере со стороны законодательных и исполнительных органов, чтобы суверенитет государства был крепче, а поставленные перед нами задачи были реализованы успешнее. Мы должны перейти к более сильной экономике. Для этого в Азербайджане есть все условия", - отметил В.Новрузов.