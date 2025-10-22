Ограблен еще один французский музей

Неизвестные ограбили "Дом просвещения Дени Дидро" - музей имени французского писателя и философа в городе Лангра департамента Верхняя Марна. Ограбление произошло спустя всего несколько часов после кражи в Лувре.

Как сообщает Day.Az, "Сотрудники правоохранительных органов были немедленно подняты по тревоге и выехали на место происшествия", - приводит радиостанция France Info заявление мэрии. "По первоначальным наблюдениям, часть "сокровищ музея" пропала".

Неизвестные украли коллекцию золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты не пострадали. Ведется расследование.

Предположительно, воры проникли в музей в ночь с 19 на 20 октября. Входная дверь была взломана, а витрина разбита. "Дом просвещения Дени Дидро" закрыт для посещения.

Министерство внутренних дел Франции объявило о немедленном усилении мер безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия.