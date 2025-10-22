https://news.day.az/world/1790000.html Сильный ветер сдувает людей в Новой Зеландии - ВИДЕО Экстремальные ветры дуют в Новой Зеландии. На видео попал момент, когда женщину унесло ветром в центре Веллингтона. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По данным синоптиков, порывы достигли 120 км/ч в столице, которая считается самым ветреным городом новой Зеландии. Уже известно об одном погибшем из-за непогоды.
Сильный ветер сдувает людей в Новой Зеландии - ВИДЕО
Экстремальные ветры дуют в Новой Зеландии. На видео попал момент, когда женщину унесло ветром в центре Веллингтона.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По данным синоптиков, порывы достигли 120 км/ч в столице, которая считается самым ветреным городом новой Зеландии.
Уже известно об одном погибшем из-за непогоды.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре