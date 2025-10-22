Сильный ветер сдувает людей в Новой Зеландии

Экстремальные ветры дуют в Новой Зеландии. На видео попал момент, когда женщину унесло ветром в центре Веллингтона.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным синоптиков, порывы достигли 120 км/ч в столице, которая считается самым ветреным городом новой Зеландии.

Уже известно об одном погибшем из-за непогоды.

Представляем вашему вниманию данное видео: