ЕС приветствует решение Азербайджана снять ограничения на транзит для Армении

Европейский союз выразил решительную поддержку последним событиям в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Магдалена Гроно.

"Очень воодушевлена серией последних позитивных шагов в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, включая объявление Азербайджана о снятии ограничений на транзит товаров для Армении через Азербайджан", - написала Гроно на своей странице в соцсети X.

Она подчеркнула готовность ЕС поддерживать такие инициативы. "ЕС тепло приветствует эти практические шаги и готов поддерживать все подобные инициативы, а также дополнительные меры по укреплению доверия", - отметила Гроно.

Специальный представитель ЕС также отметила планы по восстановлению региональной инфраструктуры. "Мы также приветствуем объявленную подготовку к очередной встрече между Арменией и Турцией, посвященной восстановлению и перезапуску железной дороги Гюмри-Карс", - добавила она.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 октября, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

"Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил глава государства.