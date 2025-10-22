Silk Way Group и dnata запускают стратегическое совместное предприятие по созданию авиационного сервисного хаба в Азербайджане

Silk Way Group, ведущая частная авиационная и логистическая компания, базирующаяся в Азербайджане, подписала соглашение о создании совместного предприятия с dnata, мировым лидером в сфере авиационных и туристических услуг, с целью организации наземного обслуживания и грузовых операций в новом Международном Аэропорту Алят, расположенном на территории Свободной Экономической Зоны Алят в Баку.

Запуск совместного предприятия запланирован к открытию нового терминала в апреле 2027 года и станет значительным вкладом в развитие авиационной и логистической отраслей Азербайджана. Объединяя глобальный опыт dnata и лидерство Silk Way Group на местном рынке, партнеры создадут в стране комплексный центр по предоставлению авиационных услуг полного цикла.

Инфраструктура нового аэропорта позволит обрабатывать более 500 000 тонн грузов в год, при этом прогнозируется ежегодный рост объемов на 5% в течение следующего десятилетия.

На начальном этапе совместное предприятие сосредоточится на грузовых операциях и наземном обслуживании, а в дальнейшем расширит спектр услуг, включив кейтеринг, экспедирование, анти-обледенительные процедуры и другие направления. Таким образом будет создан единый центр обслуживания авиакомпаний и клиентов аэропорта, обеспечивающий высочайший уровень эффективности и сервиса.

Проект создаст более 1 000 рабочих мест и будет способствовать развитию профессиональных навыков, открывая новые долгосрочные возможности для специалистов авиационной отрасли Азербайджана.

Компания dnata является давним партнером Silk Way Group и в настоящее время предоставляет авиакомпании Silk Way West Airlines ряд услуг в пяти странах, ежегодно принимая 1150 рейсов и обрабатывая 85 тыс. тонн грузов.

Генеральный директор dnata Стив Аллен отметил: "Наше совместное предприятие с Silk Way Group - важный шаг в расширении глобального присутствия dnata и поддержке динамичного развития Кавказского региона. Новый аэропорт в Баку станет ключевым центром грузоперевозок, а наши инвестиции обеспечат авиакомпаниям и логистическим партнерам безопасные, качественные и надежные услуги с первого дня работы.

А также он добавил: Помимо операционного совершенства, этот проект отражает нашу долгосрочную стратегию по предоставлению комплексных авиационных решений на перспективных рынках. Мы с нетерпением ждем продолжения успешного сотрудничества с Silk Way Group, чтобы способствовать развитию авиационной и логистической индустрий Азербайджана, бизнеса и общества в целом".

В свою очередь, Заур Ахундов, президент Silk Way Group, отметил: "Наше партнерство с dnata знаменует собой новую веху в развитии авиационной отрасли Азербайджана. Вместе мы формируем современную экосистему, которая свяжет Свободную Экономическую Зону Алят с глобальной авиационной и логистической сетью. Это совместное предприятие представляет собой не только инвестиции в инфраструктуру, но и в людей, создавая новые рабочие места, развивая профессиональные навыки и закладывая основу для устойчивого роста. Открытие службы авиационных услуг в Международном Аэропорту Алят - стратегический шаг на пути к реализации нашей цели по превращению Азербайджана в ведущий региональный хаб".

Международный Аэропорт Алят, расположенный в Свободной Экономической Зоне Алят, будет включать в себя 18 стоянок для воздушных судов, взлетно-посадочную полосу и рулёжную дорожку длиной 4000 метров, а также центр управления воздушным движением. Проект направлен на расширение транспортных возможностей страны и стимулирование комплексного экономического развития прилегающего региона.

После завершения строительных работ в 2027 году расширенная Свободная Экономическая Зона Алят станет важным транзитным узлом с интегрированной логистической инфраструктурой. Зона получит прямой доступ к Бакинскому Международному Морскому Торговому Порту и разветвленной сети железных дорог и автомагистралей, что в совокупности расширит транспортные и распределительные возможности Азербайджана.

О компании dnata

dnata - ведущий мировой поставщик услуг в сфере авиаперевозок и туризма. Основанная в 1959 году, компания предлагает качественные и безопасные услуги наземного обслуживания, грузоперевозок, организации поездок, питания и розничной торговли более чем в 30 странах на шести континентах. В 2024-2025 финансовом году клиенто-ориентированные команды dnata обработали свыше 794 000 рейсов, перевезли 3,1 млн тонн грузов, доставили на борт 114 млн порций еды и обеспечили общий объем транзакций в сфере туризма на сумму 2,6 млрд долларов США.

Для получения дополнительной информации посетите сайт dnata.com. Для запросов СМИ обращайтесь по адресу [email protected].

О группе компаний Silk Way Group

Silk Way Group, основанная в 2006 году, является одним из ведущих частных авиационных и логистических предприятий Азербайджана со штаб-квартирой в Баку. Расположенная на перекрёстке Востока и Запада, группа компаний играет важнейшую роль в обеспечении глобальных грузовых перевозок и развитии авиационной инфраструктуры страны.

Объединяя такие компании, как Silk Way West Airlines, Silk Way Airlines, Silk Way Technics и Silk Way AFEZCO, Группа предлагает полный спектр услуг в области авиаперевозок, технического обслуживания и логистики, соответствующих самым высоким международным стандартам.

В настоящее время Silk Way Group формирует будущее воздушной логистики посредством строительства нового аэропорта и логистического хаба в Свободной экономической зоне Алят (AFEZ) - устойчивого и технологически ориентированного проекта, который укрепит роль Азербайджана как ключевого звена в глобальной торговле.

Благодаря команде из более чем 1700 профессионалов и постоянному вниманию к вопросам безопасности, инноваций и устойчивого развития, Silk Way Group продолжает соединять континенты и открывать новые возможности в сфере воздушных грузоперевозок по всему миру.