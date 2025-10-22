https://news.day.az/politics/1789977.html Грузоперевозки по коридору "Восток-Запад" через Азербайджан выросли на 90% - Байрамов С 2022 года по территории Азербайджана грузоперевозки по коридору "Восток-Запад" выросли на 90 процентов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Новость обновляется
Грузоперевозки по коридору "Восток-Запад" через Азербайджан выросли на 90% - Байрамов
С 2022 года по территории Азербайджана грузоперевозки по коридору "Восток-Запад" выросли на 90 процентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.
