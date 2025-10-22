Грузоперевозки по коридору "Восток-Запад" через Азербайджан выросли на 90%

С 2022 года по территории Азербайджана грузоперевозки по коридору "Восток-Запад" выросли на 90 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.

Новость обновляется