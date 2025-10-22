Денежно-кредитная политика Азербайджана за 20 лет обеспечила стабильность и рост

За последние 20 лет проводимая в Азербайджане денежно-кредитная политика обеспечила макроэкономическую стабильность, а среднегодовая инфляция удерживается примерно на уровне 6%. Эта политика также создала оптимальный баланс, способствуя устойчивому экономическому росту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Али Ахмедов в ходе выступления на научно-практической конференции "Экономические основы государственного суверенитета и экономической независимости", посвященной "Году Конституции и суверенитета", состоявшейся в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Заместитель председателя подчеркнул, что сформирована новая основа денежно-кредитной политики, усовершенствован арсенал инструментов и активизирован денежный рынок. Несмотря на растущую неопределенность внешней среды, сохраняется стабильность на валютном рынке и курса маната. Профицит платёжного баланса и увеличение стратегических валютных резервов являются основными столпами этой стабильности.

"За последние 20 лет стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились более чем в 38 раз, и нынешний уровень этих стратегических валютных резервов превышает 100% валового внутреннего продукта. Этих резервов достаточно для финансирования 37 месяцев импорта товаров и услуг. Это не только показатель стабильности, но и гарантия экономической безопасности для будущих поколений", - подчеркнул А. Ахмедов.