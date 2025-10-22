Центробанк Азербайджана озвучил прогнозы экономического роста

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост экономики страны в текущем году на 2,2%, в том числе в ненефтегазовом секторе - на 3,7%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

