В Баку откроются 10 новых станций метро

В текущем году в рамках утверждённой государственной программы планируется расширение доступности услуг общественного транспорта.

Об этом сообщил Day.Az со ссылкой на modern.az, ссылаясь на заместителя министра цифрового развития и транспорта Рехмана Хумметова.

Он озвучил эти идеи в ходе выступления на научно-практической конференции в Милли Меджлисе, посвящённой теме "Экономические основы государственного суверенитета и экономическая независимость".

"Параллельно ведётся работа по развитию инфраструктуры метро, закупке примерно 300 вагонов, строительству 10 новых станций (эти мероприятия будут реализованы до 2030 года), а также по железнодорожной отрасли. Недавно в Гяндже, возможно впервые в Азербайджане, мы полностью обновили транспортную инфраструктуру целого города. В ближайшие месяцы, к концу года, планируется завершение аналогичных работ в Нахчыване. Кроме того, предусмотрено строительство транспортной инфраструктуры во всех городах, связанных с Карабахом", - отметил заместитель министра.