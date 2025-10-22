https://news.day.az/politics/1789978.html

Процесс роспуска Минской группы ОБСЕ завершится к концу этого года - министр

Процесс роспуска Минской группы ОБСЕ завершится к концу этого года. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Новость обновляется