Процесс роспуска Минской группы ОБСЕ завершится к концу этого года - министр Процесс роспуска Минской группы ОБСЕ завершится к концу этого года. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Новость обновляется
Новость обновляется
