Состоится очередной раунд политконсультаций между Азербайджаном и Эстонией - Джейхун Байрамов

В первой половине 2026 будет проведен очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Эстонией в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Новость обновляется