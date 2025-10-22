Состоится очередной раунд политконсультаций между Азербайджаном и Эстонией

В первой половине 2026 будет проведен очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Эстонией в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.

Новость обновляется