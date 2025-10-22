В работе WhatsApp произошел массовый сбой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает аналитический центр Downdetector.

Пользователи сообщают о проблемах с отправкой сообщений, загрузкой медиафайлов и подключением к серверам.

При этом основная часть технических неполадок пришлась на пользователей Windows.

На данный момент проблемы в работе сервиса представители мессенджера официально не прокомментировали.