В работе WhatsApp произошел массовый сбой.

Как передает Day.Az, об этом сообщает аналитический центр Downdetector.
Пользователи сообщают о проблемах с отправкой сообщений, загрузкой медиафайлов и подключением к серверам.
При этом основная часть технических неполадок пришлась на пользователей Windows.
На данный момент проблемы в работе сервиса представители мессенджера официально не прокомментировали.
