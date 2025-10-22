Археологи нашли 1200-летний хлеб с изображением Иисуса Христа

Археологи в Турции нашли обугленную буханку хлеба возрастом около 1200 лет, на поверхности которой сохранилось изображение Иисуса Христа.

Как передает Day.Az, об этом пишет Fox News.

Находка была сделана на археологическом участке Топрактепе, который в древности был известен как город Эйренополис. Всего ученые обнаружили пять обугленных буханок, датируемых VII- VIII веками нашей эры. На одной из них заметно изображение Христа и надпись: "С благодарностью Благословенному Иисусу".

По словам специалистов, изображение отличается от традиционной византийской иконографии Христа. Вместо этого Спаситель представлен в образе сеятеля или земледельца, что, как считают археологи, символизировало плодородие и труд - важные понятия в религиозной культуре того времени.

На других буханках также обнаружены религиозные символы, включая мальтийский крест. Исследователи предполагают, что найденные хлеба могли быть евхаристическим хлебом, использовавшимся в раннехристианских обрядах.

"Тот факт, что хлеб сохранился благодаря карбонизации, говорит об исключительных условиях хранения", - отметили эксперты.