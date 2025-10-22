https://news.day.az/economy/1790006.html ЦБА об основном факторе, оказывающем повышающее влияние на инфляцию Согласно октябрьскому прогнозу, годовая инфляция в 2025 году вырастет на 0,3 процентных пункта и составит 6%. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
Согласно октябрьскому прогнозу, годовая инфляция в 2025 году вырастет на 0,3 процентных пункта и составит 6%.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
"Ожидается, что в 2026 году она вырастет на 0,4 процентных пункта и составит 5,7%. Пересмотр прогноза инфляции в сторону повышения обусловлен, главным образом, факторами предложения. Основным фактором, влияющим на это, является рост цен производителей сельскохозяйственной продукции", - сказал он.
