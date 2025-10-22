https://news.day.az/society/1790061.html Туристка искупалась в море на бакинском бульваре - ВИДЕО На Бакинском бульваре произошел необычный случай, который привлек внимание прохожих. Как передает Day.Az, туристка, игнорируя холодную погоду и прохладную воду Каспийского моря, решила искупаться прямо у набережной. Как видно на кадрах, девушка спокойно плыла на спине, наслаждаясь купанием.
На Бакинском бульваре произошел необычный случай, который привлек внимание прохожих.
Как передает Day.Az, туристка, игнорируя холодную погоду и прохладную воду Каспийского моря, решила искупаться прямо у набережной.
Как видно на кадрах, девушка спокойно плыла на спине, наслаждаясь купанием. Очевидцы удивленно наблюдали за происходящим, а некоторые снимали происходящее на видео.
Спустя несколько минут к месту подошел сотрудник полиции, который вежливо, но настойчиво попросил девушку выйти из воды.
