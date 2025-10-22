https://news.day.az/society/1790088.html Жители Баку смогут легче передвигаться на велосипедах и самокатах Для создания непрерывной полосы микромобильности в Баку поэтапно соединяются велосипедные дорожки. В рамках проводимых работ ранее созданная микромобильная сеть, проложенная от пересечения улицы Хагани с улицей Кёвкеб Сафарлиевой до улицы Пушкина, теперь продлевается до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
Жители Баку смогут легче передвигаться на велосипедах и самокатах
Для создания непрерывной полосы микромобильности в Баку поэтапно соединяются велосипедные дорожки. В рамках проводимых работ ранее созданная микромобильная сеть, проложенная от пересечения улицы Хагани с улицей Кёвкеб Сафарлиевой до улицы Пушкина, теперь продлевается до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Таким образом, полосы на улице Хагани будут связаны с дорожками на проспекте Бюльбюля. В ходе работ выполняется соответствующая разметка, а в ближайшие дни планируется установка дорожных знаков и защитных барьеров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре