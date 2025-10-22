Вучич рассказал о теракте около здания парламента Сербии
Перед парламентом Сербии в среду, 22 октября, произошел теракт. С подтверждением таких сообщений в СМИ выступил президент страны Александр Вучич, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Приношу извинения за то, что должен буду покинуть это дивное собрание. Причина - террористический акт, который произошел перед Народной Скупщиной", - подчеркнул он.
22 октября в Белграде 70-летний мужчина открыл стрельбу и поджег палатку сторонников президента Александра Вучича возле здания парламента Сербии.
По данным журналистов, мужчина выстрелил в 57-летнего гражданина, ранив его в бедро, а затем поджег одну из палаток сторонников Вучича, установленных перед зданием парламента. После этого он бросил в огонь несколько патронов.
Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
Инцидент произошел на площади перед парламентом. После сообщения о возгорании на место прибыли полиция, пожарные и представитель Высшей прокуратуры Белграда. Район оцеплен, продолжаются тушение пожара и следственные действия.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре