Стало известно, сколько болельщиков поддержат "Карабах" в матче против "Атлетика" в Бильбао

Стало известно, сколько болельщиков поддержат агдамский "Карабах" в Бильбао в матче против местного "Атлетика" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на баскское радио Onda Vasca, азербайджанским болельщикам на стадионе "Сан-Мамес" выделен гостевой сектор 321, вместимость которого составляет 600 человек.

При этом местные власти ожидают приезда около 400 фанатов агдамского клуба. Сообщается, что на стадионе и прилегающих к нему территориях службы правопорядка работают в усиленном режиме.

Местные СМИ также отмечают уважительное отношение главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова к сопернику и благодарность за хороший прием.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между клубами "Атлетик" и "Карабах" состоится сегодня в Бильбао и начнется в 20:45 по бакинскому времени. Агдамцы имеют в активе шесть очков и занимают шестое место в турнирной таблице, тогда как баски пока не набрали очков и располагаются на 34-й строчке.