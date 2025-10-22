https://news.day.az/sport/1790098.html Член сборной Азербайджана по гандболу вернется в "Карабах" Член сборной Азербайджана по гандболу Ниджат Азизов продолжит карьеру в "Карабахе". Об этом İdman.Biz сообщили в пресс-службе Федерации гандбола Азербайджана. 35-летний игрок в прошлом сезоне выступал за клуб "Баку". Этот трансфер станет для опытного спортсмена вторым возвращением в "Карабах".
Член сборной Азербайджана по гандболу вернется в "Карабах"
Член сборной Азербайджана по гандболу Ниджат Азизов продолжит карьеру в "Карабахе".
Об этом İdman.Biz сообщили в пресс-службе Федерации гандбола Азербайджана.
35-летний игрок в прошлом сезоне выступал за клуб "Баку". Этот трансфер станет для опытного спортсмена вторым возвращением в "Карабах".
Отметим, что за время карьеры Азизов также выступал за "Махсул".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре