Член сборной Азербайджана по гандболу вернется в "Карабах"

Член сборной Азербайджана по гандболу Ниджат Азизов продолжит карьеру в "Карабахе".

Об этом İdman.Biz сообщили в пресс-службе Федерации гандбола Азербайджана.

35-летний игрок в прошлом сезоне выступал за клуб "Баку". Этот трансфер станет для опытного спортсмена вторым возвращением в "Карабах".

Отметим, что за время карьеры Азизов также выступал за "Махсул".