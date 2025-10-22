https://news.day.az/world/1790115.html Пашинян вновь обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Католикос всех армян Гарегин Второй (Ктрич Нерсисян) лишен сана и захватил патриарший престол. "Ктрич Нерсисян лишен сана, поскольку нарушил обет безбрачия.
Пашинян вновь обвинил Гарегина II в нарушении обета безбрачия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Католикос всех армян Гарегин Второй (Ктрич Нерсисян) лишен сана и захватил патриарший престол.
"Ктрич Нерсисян лишен сана, поскольку нарушил обет безбрачия. Я, как верующий последователь Армянской Апостольской церкви, с этой трибуны объявляю: Ктрич Нерсисян давно лишен сана и не является представителем духовенства", - сказал Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Премьер Армении добавил, что Католикос "должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре