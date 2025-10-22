Названа дата встречи президентов США и Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава США Дональд Трамп встретятся в Малайзии 26 октября. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на помощников бразильского лидера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, встреча состоится в день открытия саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который примет Малайзия.

После переговоров с Трампом президент Бразилии Жаир Болсонару также проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, до начала саммита АСЕАН Лула да Силва совершит государственный визит в Индонезию.