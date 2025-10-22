США хотят открыть энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

Власти Соединенных Штатов с целью ослабления России предложили американским энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию, который можно использовать как топливо для современных реакторов. Об этом, ссылаясь на документ министерства энергетики США, сообщает британская газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

21 октября минэнерго США опубликовало заявку на использование энергетическими компаниями 19 тонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен Холодной войны. Из него с помощью переработки можно получить топливо для реакторов атомных электростанций.

По сведениям газеты, такой шаг является попыткой ослабить господствующее положение России в поставках урана.

Издание отмечает, что американцы отказались в 2018 году от попытки использовать плутоний в гражданских целях ввиду больших затрат на переработку материала в топливо.