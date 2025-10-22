Государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Казахстан имеет важное стратегическое значение не только в контексте укрепления двусторонних связей стран, но и с точки зрения развития транспортно-логистической, энергетической сферы, единства тюркского мира и евразийской интеграции в регионе. Общие исторические, культурные и духовные ценности народов двух стран создают надежную основу для развития этих связей.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов.

Он отметил, что в интервью агентству "Казинформ" Президент Азербайджана особо подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений стран и то, что стратегическое партнерство строится на прочной основе.

"В результате успешной политики лидеров Азербайджана и Казахстана отношения между нашими странами в последние годы вступили в стадию быстрого развития. Взаимные визиты глав государств, подписанные многочисленные соглашения открыли путь для дальнейшего углубления сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Сегодня Азербайджан и Казахстан выступают гарантами стабильности, безопасности и сотрудничества в регионе", - сказал депутат.

Он отметил, что новые транспортные и логистические коридоры, формирующиеся вокруг Каспийского моря, в частности Транскаспийский международный транспортный маршрут, объединяют взаимные интересы двух стран и формируют экономическую карту как региона, так и евразийского пространства.

"Укрепляя связи в нефтегазовой, энергетической сферах, две страны могут получить более широкие возможности влияния на евразийском энергетическом рынке и сыграть ведущую роль в формировании альтернативных маршрутов. Подписанные в рамках визита документы выражают намерение развивать сотрудничество не только в традиционных сферах, но и в области цифровой экономики, инноваций, промышленности. И все это еще больше обогащает содержание отношений", - сказал он.

С.Мамедов отметил, что диверсификация сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном укрепляет позиции двух стран не только на региональном, но и на глобальном уровне. В то же время это еще больше увеличивает возможности Азербайджана и Казахстана, расположенных в географии, к которой глобальные державы проявляют достаточно серьезный интерес, проводить независимую политику.