Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Эстонии

22 октября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с министром иностранных дел Эстонской Республики Маргусом Цахкной.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, говоря на встрече об объединяющих наши страны дружественных отношениях и взаимовыгодном сотрудничестве, спикер парламента затронула существенную роль взаимных визитов высшего и высокого уровня, а также подписанных документов в развитии межгосударственных отношений. Она также с удовлетворением отметила свои встречи, проведенные три года назад в рамках официального визита в Эстонию.

В ходе беседы было подчеркнуто наличие хороших возможностей для дальнейшего развития двусторонних отношений в различных областях.

С.Гафарова довела до внимания мысли о вашингтонской встрече и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также проинформировала о своей встрече со спикером парламента Армении, состоявшейся в Женеве.

Сообщив о сегодняшней встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна поздравил с успехами, достигнутыми на вашингтонской встрече между Азербайджаном и Арменией, высоко оценил роль нашей страны в обеспечении мира, стабильности, а также сотрудничества в регионе.

В ходе встречи было подчеркнуто, что межпарламентские связи являются важной составляющей двусторонних и многосторонних отношений между странами, отмечено значение взаимовыгодного сотрудничества на международных платформах, а также деятельности групп дружбы, действующих в законодательных органах.