В этот район Азербайджана будут запущены дополнительные поезда

9 ноября по маршруту Баку - Агдам - Баку будут запущены дополнительные поезда.
Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", решение принято для обеспечения удобства пассажиров и удовлетворения возросшего спроса на данном маршруте.
Ранее мы сообщали, что с 8 ноября - Дня Победы запланированы дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.
