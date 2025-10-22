В этот район Азербайджана будут запущены дополнительные поезда

9 ноября по маршруту Баку - Агдам - Баку будут запущены дополнительные поезда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", решение принято для обеспечения удобства пассажиров и удовлетворения возросшего спроса на данном маршруте.

Ранее мы сообщали, что с 8 ноября - Дня Победы запланированы дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.