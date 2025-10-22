"Карабах" обещает игрокам крупные премии за победу над "Атлетиком"

Если "Карабах" одержит победу в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу против испанского "Атлетика", игроки команды получат значительную денежную премию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, размер вознаграждения начинается от 110-120 тысяч манатов.

Эти средства будут выплачены игрокам основного состава. В случае ничьи (одно очко) футболисты получат половину указанной суммы.

На данный момент азербайджанский чемпион занимает 10-е место в группе с шестью очками, тогда как "Атлетик", проигравший первые два матча, расположился на 35-й позиции.

В первом туре группового этапа "Карабах" в Португалии победил "Бенфику" со счетом 3:2. Во втором туре в Баку команда одержала победу над датским "Копенгагеном" - 2:0.

За успех в Португалии каждый игрок команды получил премию свыше 100 тысяч манатов, а победа над "Копенгагеном" принесла около 80 тысяч манатов.

Отметим, что матч "Атлетик" - "Карабах" на стадионе "Сан-Мамес" начнется сегодня в 20:45 по бакинскому времени.