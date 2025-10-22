Все приложения Windows заставят обновить

Корпорация Microsoft запретила пользователям отключать обновление приложений в Windows 11 и 10. На это обратило внимание издание Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новым изменениям, пользователи больше не смогут оставлять скачанные из Microsoft Store программы без обновлений. После выхода апдейта операционная система (ОС) предложит либо сразу установить его, либо отложить обновление на срок от 1 до 5 недель. Журналисты также заметили, что Microsoft запретила вечно откладывать установку апдейтов - рано или поздно они установятся сами.

"Вы можете приостановить автоматические обновления на определённый период"", - сообщили в Microsoft. Авторы Windows Central подчеркнули, что похожим образом работает "Центр обновления Windows". Пользователи могут на время отложить установку апдейтов ОС, но совсем отказаться от них нельзя - спустя время система буквально заставит воспользоваться ими.

При этом пользоваться приложениями определенных версий и не обновлять их все еще можно. Специалисты издания объяснили, что новое правило распространяется только на программы, скачанные из Microsoft Store. Если установить приложение из альтернативного источника, то Windows не заставит его обновлять.

"С другой стороны, держать на компьютере последние версии программ полезно, поскольку это означает, что вы всегда будете использовать последнюю и самую безопасную версию приложения", - подытожили журналисты.