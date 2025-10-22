В Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "Азербайджанское кино в мелодиях"

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся яркий вечер, наполненный звуками, знакомыми каждому любителю азербайджанского кино. Концертная программа "Азербайджанское кино в мелодиях" собрала на одной сцене музыку, которая десятилетиями сопровождала героев культовых фильмов и стала частью национальной памяти, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Цель этого творческого вечера - не просто вспомнить любимые мелодии, а показать живую силу азербайджанской киномузыки, её эмоциональную глубину и художественное богатство.

Зрители наслаждались выступлением эстрадного ансамбля под руководством Шахрияра Тагиева, а также танцевального коллектива Гянджинской филармонии (балетмейстер - Сянан Джавадов), чьи пластичные движения будто переносили со сцены прямо в атмосферу старых кинолент.

Со сцены звучали бессмертные произведения Тофига Гулиева, Джахангира Джахангирова, Эмина Сабитоглу, Ниязи, Арифа Меликова, Васифа Адыгёзалова и Полада Бюльбюльоглу - мелодии, наполнявшие сюжет фильмами о любви, дружбе и судьбе Родины.

Песни и инструментальные композиции в исполнении заслуженного работника культуры Мехпары Джафаровой, певцов Самира Мамедова, Сехри Алиевой, Васифа Байрамова, Хайала Алиева, Рустама Джафарова, Эльмира Пишнамаззаде и Пярвиза Абдуллаева превратили вечер в настоящую феерию звука и воспоминаний.

Каждая мелодия вызывала улыбки, ностальгию и аплодисменты. Зал будто оживал вместе с музыкой, напоминая, что кино без музыки - немое, а музыка без кино - бескрайнее вдохновение.

Этот вечер стал не только данью уважения мастерам азербайджанского кино, но и ярким вкладом в сохранение культурной памяти, где каждая нота хранит дух времени и голос народа.

