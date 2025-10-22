https://news.day.az/unusual/1790117.html Солнце выпустило мощный выброс в сторону межзвёздного объекта - ВИДЕО Мощный корональный выброс массы (КВМ) после сегодняшней вспышки на Солнце направлен точно (в пределах 10-20 градусов) в сторону межзвездного объекта 3I/ATLAS, который в настоящее время находится на противоположной стороне Солнца примерно в 200 миллионах километров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мощный корональный выброс массы (КВМ) после сегодняшней вспышки на Солнце направлен точно (в пределах 10-20 градусов) в сторону межзвездного объекта 3I/ATLAS, который в настоящее время находится на противоположной стороне Солнца примерно в 200 миллионах километров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Фронт выброса, как ожидается, достигнет объекта в пятницу, 24 октября. Внутри плазменного слоя межзвездеый объект пробудет не менее 1,5-2 дней.
