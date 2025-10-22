Фестиваль искусств Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW станет ярким событием культурной жизни Азербайджана

Фестиваль искусств "Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) станет ярким событием культурной жизни Азербайджана, сказала в интервью Trend директор Национального музея искусств Азербайджана, председатель азербайджанского комитета Международного совета музеев (ICOM), доцент, доктор философии в области искусствоведения, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, передает Day.Az.

31 октября - 2 ноября в Баку пройдет грандиозный Фестиваль искусств, объединяющий искусство, культуру и экологию. Проект организован Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, при партнерстве с министерством культуры Азербайджана. Автором и инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. Этот иммерсивный проект превратит Баку в живую сцену современного творчества, диалога и открытий. Особое внимание будет уделено экологической ситуации в океанах и морях посредством языка искусства. Главная тема фестиваля - вода как символ жизни, обновления и устойчивого развития. Вода, символ устойчивости, обновления и общей памяти была выбрана в качестве ключевого элемента Art Weekend, который способствует значимому диалогу с международным миром искусства.

"В рамках фестиваля в нашем музее 31 октября откроется экспозиция ретроспективы работ "Прерванная надежда", посвященная 100-летию одного из видных представителей национального изобразительного искусства, художнику-нонконформисту Тофигу Джавадову. На выставке будет представлено более 90 работ художника в живописи, графике и книжных иллюстрациях. Часть из них будет впервые представлена широкой общественности. Это очень значимое событие - в экспозиции будут представлены произведения из коллекций Национального музея искусств Азербайджана, Государственной художественной галереи, Yeni Gallery и частных коллекций. Несмотря на то, что Тофиг Джавадов прожил короткую жизнь, всего 38 лет, он оставил большой след в национальной культуре, и его произведения входят в золотой фонд азербайджанского искусства. Он был большим мастером и опережал свое время, смелым художником, который в своем творчестве выходил за рамки социалистического реализма, обладая глубокой философией. Большая часть его работ хранится в нашем в музее, и недавно коллекция пополнилась еще двумя работами мастера, в графике и живописи, которые будут также представлены общественности", - сказала Ширин Меликова.

По ее словам, музеем уделяется особое внимание реставрации произведений искусства, и ныне произведения Тофига Джавадова из Государственной художественной галереи проходят процесс восстановления.

Ширин Меликова также особо подчеркнула значимость предстоящего фестиваля.

"Фестиваль искусств Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW станет ярким событием культурной жизни Азербайджана. Причем, это не только значимое художественное событие с участием известных мастеров, где в различных локациях будут также представлены интересные лекции, концертные программы, спектакли и другие мероприятия. Этот большой праздник искусства затронет также актуальную экологическую проблему человечества. Посредством искусства мы постараемся донести до широкой общественности рациональные идеи, связанные с водными ресурсами", - сказала она.

Ряд мероприятий будет организован в Центре Гейдара Алиева, где 31 октября состоится торжественная церемония открытия. В этот день гостей ждет сразу несколько значимых событий: выставка работ знаменитого колумбийского художника и скульптора Фернандо Ботеро, совместный проект ООН и IDEA - экспозиция "Мои моря, мои океаны" (My Seas, My Oceans), включающая в себя произведения ведущих азербайджанских художников на темы экологической ответственности и устойчивого развития. Вечер продолжит незабываемый концерт - уникальное сочетание R&B и джазовой импровизации в исполнении легендарной Шерил Пепсий Райли (США) и группы Interplay.

Советник министра культуры Джахангир Селимханов в интервью Trend отметил, что в Азербайджане всегда реализуются значимые проекты в области культуры и искусства, но Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW, бесспорно, станет одним из самых запоминающихся событий.

"Этот фестиваль должен стать традиционным, потому что он несет людям высокие культурные ценности и поднимает важные экологические проблемы. Каждый житель Баку и гость столицы станет свидетелем большого праздника искусств. Как известно, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева очень связана с искусством, является художницей и инициатором различных культурных проектов и в то же время уделяет особое внимание защите окружающей среды и экологическим вопросам. Поэтому эти два фактора нашли отражение в проведении фестиваля, и призывают уделить особое внимание очень важному для жизнедеятельности человека фактору - воде. В этом отношении вода будет в центре концепции Art Weekend с философской, художественной и экологической точек зрения", - сказал он.

Фестиваль охватит различные арт-центры Баку - Центр Гейдара Алиева, Ичеришехер, Музей современного искусства, Музей каменной летописи, Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна, Бакинский театр марионеток, Республиканский центр развития детей и юношества, Творческий центр Максуда Ибрагимбекова, Q Gallery, Бакинский дом фотографии, Пространство современного искусства YARAT, Музей живописи Азербайджана, Азербайджанскую государственную академию художеств, Арт-центр Nine Senses и другие площадки.

Будет представлено более 40 проектов - выставки, перформансы, музыкальные и поэтические вечера, арт-инсталляции и технологические эксперименты, образовательные программы, в которых отразится богатое культурное наследие Азербайджана с современной креативной энергией. Среди мероприятий: экспозиция молодых мастеров Орхана Гусейнова, Рашада Алекперова, Фаига Ахмеда, Фарида Расула под названием "Предки", кинетическая инсталляция "Последняя волна" Эльвина Набизаде; мультидисциплинарный проект "Фисташковое дерево: корни памяти", сочетающий литературу, ремесло и экологию в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова; поэтические вечера под кураторством Нигяр Гасанзаде; специальная детская программа под руководством Фирузы Султанзаде, охватывающая различные направления искусства для детей 3-14 лет; презентация работ участников фестиваля Baku Steel Art 2025 и т.д.