Лига чемпионов: "Карабах" пробивает "Атлетик" уже на первой минуте

20:50

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Атлетиком" и "Карабахом" был открыт счет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, уже на первой минуте встречи Леандро Андраде поразил ворота хозяев поля, выведя агдамский клуб вперед на "Сан-Мамесе".

---------

20:45

На стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао начался матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между "Атлетиком" и "Карабахом".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб сегодня постарается закрепиться среди лидеров турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов. Главным арбитром встречи назначен хорват Игор Паяц.

---------

19:50

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между "Атлетиком" и "Карабахом", который пройдет сегодня на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао. Начало встречи - в 20:45 по бакинскому времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Карабах" выйдет на поле в следующем составе: Матеуш Кохальски, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва, Педро Бикалью, Кади Боржес, Леандро Андраде, Абдулла Зубир (к), Камило Дуран и Нариман Ахундзаде. Главный тренер - Гурбан Гурбанов.

"Атлетик" начнет матч таким составом: Унай Симон, Юри Берчиче, Аймерик Лапорт, Айтор Паредес, Андони Горосабель, Микель Весперегисар, Алехандро Рего, Ойан Сансет, Иньяки Уильямс (к), Нико Уильямс и Горка Гурусета. Команду возглавляет Эрнесто Вальверде.