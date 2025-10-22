На официальном сайте фестиваля искусств «Полет в Баку. Арт-уикэнд: Почувствуй будущее СЕЙЧАС» началась регистрация!

На официальном сайте проекта "Полет в Баку. Арт-уикэнд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС", который пройдет с 31 октября по 2 ноября при организации Фонда Гейдара Алиева, партнерстве Министерства культуры, и объединяет искусство, культуру и экологию, уже началась регистрация. На сайте в пользование любителей искусства представлена и программа фестиваля.

Как сообщает Day.Az, в трехдневную программу фестиваля включено более 40 мероприятий, которые пройдут в различных местах нашего города.

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию, и эта услуга доступна с сегодняшнего дня. Всем зарегистрировавшимся будет отправлен QR-код на электронную почту. Волонтеры общественного объединения "Региональное развитие", являющегося одной из основных структур, оказывающих поддержку фестивалю, будут проверять QR-коды и оказывать содействие участникам правильно ориентироваться во время фестиваля. Также необходимо зарегистрироваться родителям детей, которые будут участвовать в развлекательной программе, организованной для детей во время фестиваля. Все мероприятия фестиваля бесплатны.

Для дополнительной информации и вопросов можно обратиться по адресу [email protected].