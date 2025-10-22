Азербайджан и Туркменистан готовы внести вклад в глобальный энергопереход

Азербайджан и Туркменистан, обладающие богатыми запасами природных ресурсов, призваны сыграть ключевую роль в продвижении регионального и глобального энергетического перехода.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф, выступая на Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2025" в Ашхабаде, передает Day.Az.

По его словам, визиты на высоком уровне и реализация совместных соглашений между Азербайджаном и Туркменистаном открыли новый этап динамичного и всеобъемлющего сотрудничества. Благодаря общим ценностям, видению глав государств и прочной основе отношений, сотрудничество между двумя странами продолжает устойчиво развиваться.

Ровшан Наджаф особо отметил, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова двустороннее сотрудничество стран процветает во всех сферах. Президент SOCAR выделил важные встречи лидеров двух стран в июле, августе и октябре этого года, которые придали более широкий масштаб успешному сотрудничеству.

Он подчеркнул, что SOCAR на протяжении многих лет поддерживает и расширяет взаимовыгодное партнерство с туркменскими компаниями, в частности с государственными концернами "Туркменгаз" и "Туркменнебит".

Президент SOCAR также добавил, что открытие представительства компании в Туркменистане два года назад стало важным шагом в укреплении энергетического сотрудничества и установлении долгосрочного партнерства.

"Укрепляя связи, диверсифицируя экспортные маршруты и продвигая более чистые методы добычи, Азербайджан и Туркменистан могут способствовать не только экономическому росту, но и достижению целей декарбонизации и развития "зеленой" энергетики в более широком регионе. Вместе это партнерство укрепляет Каспийский регион как стратегический центр устойчивой энергетики", - сказал Ровшан Наджаф.