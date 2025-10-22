В организме человека нашли необычное «топливо» для рака

Ученые из Центра медицинских наук Техасского университета A&M (Texas A&M Health) обнаружили, что некоторые виды рака используют молекулы РНК в необычном качестве - как строительный материал для создания внутри клеток особых жидкоподобных структур, ускоряющих развитие опухоли. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обычно РНК служит "мессенджером", переносящим генетическую информацию для синтеза белков. Однако исследователи выяснили, что при агрессивной форме рака почки - транслокационной почечно-клеточной карциноме (ТПКК) - она захватывается и превращается в основу для образования "капельных центров" в ядре клетки. Эти центры действуют как командные пункты, активируя гены, отвечающие за рост опухоли.

Ученые отметили, что ТПКК часто поражает детей и молодых людей. Ее вызывают так называемые онкофузии TFE3 - гибридные гены, возникающие при ошибочном обмене и слиянии хромосом. До сих пор было неясно, почему эти слияния делают опухоль настолько агрессивной.

Команда выяснила, что при наличии онкофузий молекулы РНК перестают быть пассивными переносчиками информации и начинают собирать жидкие конденсаты - микроскопические капли. Именно эти "капельные центры" запускают экспрессию генов, стимулирующих рост раковых клеток.

Следующим шагом стало создание хемогенетического инструмента - молекулярного "переключателя", который способен растворять конденсаты. Он основан на нанотеле, соединенном с растворяющим белком: при активации химическим сигналом структура распадается, и рост раковых клеток прекращается. Этот эффект подтвердили как в культурах клеток, так и в экспериментах на мышах.

"Воздействие на образование конденсата открывает новый подход к лечению. Поскольку многие детские опухоли тоже связаны с белками слияния, технология растворения конденсатов может стать универсальной стратегией борьбы с раковыми клетками, уничтожая их буквально в источнике", - отметил профессор Юбин Чжоу, директор Центра трансляционных исследований рака.