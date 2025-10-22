Швеция планирует продать Украине около 150 истребителей

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм планирует продать Украине от 100 до 150 многоцелевых истребителей типа "JAS 39 Gripen E".

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TV4.

По словам Кристерссона, с учётом текущих производственных возможностей, первые поставки самолётов могут начаться примерно через три года, однако соглашение ещё не финализировано.

"Теоретически поставки могут начаться через три года. Разумеется, все 150 самолётов не будут переданы сразу - это долгосрочный процесс", - отметил глава шведского правительства.