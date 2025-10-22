В прошлом году Венгрия стала третьим по величине инвестором в Азербайджане.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на приеме в Баку.

По его словам, сотрудничество в энергетической сфере занимает важное место в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Венгрией. Страна уже является одним из ключевых участников энергетического сектора Азербайджана. Компании MOL Group и MVM Group последовательно расширяют свое участие в энергетических проектах, реализуемых в стране.

"Тем временем другие венгерские компании, включая Gedeon Richter и Hell Energy, также активно участвуют в различных проектах в Азербайджане", - отметил Э.Мамедов.

Он добавил, что авиакомпания Wizz Air в настоящее время является вторым по величине пассажирским перевозчиком в Азербайджане по количеству рейсов.

"Венгрия также активно участвует в восстановлении освобожденных территорий. В этом контексте компания KÉSZ реализует проект по реконструкции села Солтанлы в Джабраильском районе.

Мы уверены, что благодаря совместным усилиям дружба и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Венгрией будут и далее укрепляться во всех сферах на благо наших народов", - заключил замминистра.