Бюджет как зеркало трансформации: от нефтяной зависимости к новой модели развития

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о переходе Азербайджана к новой модели развития экономики.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Есть документы, которые выходят за пределы бухгалтерской отчётности и становятся политическими манифестами. Среднесрочные бюджетные рамки Азербайджана на 2026-2029 годы - именно такой случай. Это не просто финансовый план - это стратегический документ, в котором бюджет впервые предстает не как итог экономической деятельности, а как её движущая сила. Здесь каждая цифра несёт смысл, каждый показатель отражает политическое решение, а каждая статья расходов является частью целостной стратегии выхода страны за пределы нефтяной эпохи.

Главный замысел новой бюджетной философии - превратить финансовую систему государства из механизма перераспределения ресурсов в инструмент структурной трансформации. Азербайджан больше не мыслит себя как "нефтяное государство". Его бюджет становится платформой для строительства экономики знаний, инноваций и человеческого капитала. Отсюда и системные сдвиги: растущая доля ненефтегазового сектора, программный подход к расходам, акцент на инфраструктуру, цифровизацию и социальную сферу. Государство перестаёт быть администратором потоков и становится стратегическим инвестором - архитектором будущего.

Среднесрочные рамки разработаны на основе президентского указа от 24 августа 2018 года и включают полный спектр стратегического планирования: макроэкономические прогнозы, фискальный анализ, оценку рисков, приоритеты расходов и структурированные сценарии. Это не просто документ финансового управления - это отражение глубинной эволюции государственного мышления, в котором бюджет превращается в инструмент модернизации и долгосрочной устойчивости.

Макроэкономическая архитектура: устойчивость как политическая стратегия

Бюджетные параметры на 2026 год отражают сбалансированную модель роста: доходы - 38,609 млрд манатов (рост на 0,7 % к 2025 году), расходы - 41,7036 млрд манатов (также +0,7 %), дефицит - 3,0946 млрд манатов (рост на 1,4 %). Повышение дефицита не является тревожным сигналом - напротив, оно закладывается как инструмент стимулирования экономики через инвестиции, социальные программы и инфраструктурные проекты.

В сводном бюджете, включающем внебюджетные фонды, динамика ещё масштабнее: доходы - 44,9694 млрд манатов (+144,1 млн), расходы - 48,8393 млрд (+156,2 млн), дефицит - 3,8693 млрд манатов (+5,2 %). Это осознанный выбор: использовать бюджетный дефицит как инструмент развития, не нарушая при этом бюджетного правила, которое ограничивает использование нефтяных доходов и защищает страну от сырьевых шоков.

Энергетический фактор: от зависимости к управляемому риску

Нефть остаётся важным элементом фискальной политики, но теперь она перестала быть её структурной основой. Бюджет больше не "строится вокруг нефти" - он "учитывает нефть" как одну из переменных. Сценарный анализ показывает диапазон возможностей: при базовой цене $65 за баррель доходы сводного бюджета составят около 45 млрд манатов, при $75 - до 46,9 млрд, при $55 - 43,1 млрд. К 2029 году эти значения составят соответственно 50,4, 53,7 и 48,3 млрд манатов.

Само наличие сценарного планирования свидетельствует о качественном сдвиге: государство переходит к управлению рисками, а не к их пассивному принятию. Колебания нефтяных рынков больше не способны дестабилизировать бюджетную систему, что кардинально отличает нынешний этап развития от предыдущих десятилетий.

Государственный долг: контроль и предсказуемость

Расходы на обслуживание госдолга в 2026 году составят 2,4576 млрд манатов, включая 1,4 млрд по внешнему долгу и 1,0576 млрд по внутреннему. В последующие годы динамика останется умеренной: 2,623 млрд в 2027-м, 2,8 млрд в 2028-м и 3,016 млрд в 2029-м. Соотношение долга к ВВП остаётся комфортным, а выплаты не вытесняют приоритетные расходы. Это говорит о грамотном управлении долгом и устойчивости макрофинансовой системы.

Инвестиции: архитектура новой экономики

Общий объём инвестиций в 2026-2029 годах составит 107,2 млрд манатов, из которых 74,5 млрд направлены в ненефтегазовый сектор. Инвестиции в основной капитал вырастут с 24,6 млрд в 2026 году до 28,4 млрд в 2029 году. Структура вложений отражает стратегический поворот: акцент на инфраструктуру, цифровые технологии, образование и здравоохранение создаёт мультипликативный эффект и формирует новые точки роста. Доля ненефтяного сектора в инвестициях стабильно увеличивается - с 17 млрд в 2026 году до 20,7 млрд к 2029 году.

Карабах и Восточный Зангезур: инвестиции как геополитика

13,5 млрд манатов будет направлено на восстановление и развитие освобождённых территорий, что составляет 23,5 % всех капитальных расходов. Это не просто инфраструктурные проекты - это создание новой социально-экономической реальности, интеграция регионов в единое национальное пространство и формирование новых центров роста. Эти инвестиции имеют стратегическое значение: они закрепляют территориальную целостность Азербайджана и формируют долгосрочный потенциал регионального развития.

Расходная политика: социальный контракт и стратегические приоритеты

Структура расходов отражает идеологию нового этапа развития. В 2026 году крупнейшей статьёй остаются оборона и безопасность - 8 714,8 млн манатов, за ними следуют государственные услуги (5 514,5 млн), судебная и правоохранительная системы (3 343,6 млн), образование (5 015,9 млн), социальная защита (4 873,0 млн) и здравоохранение (2 024,3 млн). Эта структура показывает, что Азербайджан строит устойчивую архитектуру государства: защищённого, институционально сильного и социально ориентированного.

Особое внимание уделяется образованию и человеческому капиталу: 2 983,2 млн направлены на общее образование, 784,1 млн - на высшее, 505,7 млн - на дошкольное. Отдельно выделяются средства на продвижение азербайджановедения за рубежом и цифровизацию образовательной системы.

Социальная политика становится адресной и многоуровневой, превращаясь в фактор макроэкономической стабильности. В аграрном секторе - переход от традиционной модели к инновационной, с акцентом на цифровизацию, логистику и экспортный потенциал.

Экологическая политика получает стратегическое измерение: 415,8 млн манатов направлены на охрану природы, восстановление лесов, кадастр и мониторинг. Впервые экология рассматривается как часть экономической стратегии и фактор устойчивого роста.

Доходная база: от нефтяной ренты к многоуровневой системе

Налоговые доходы в 2026 году составят 21 391 млн манатов, при этом ключевыми источниками станут налог на прибыль (6 580 млн), НДС (4 466,3 млн) и подоходный налог (2 379,3 млн). Рост налоговой базы в среднесрочной перспективе - до 25 461 млн к 2029 году - отражает расширение ненефтяного сектора и повышение эффективности администрирования.

Неналоговые доходы оцениваются в 17 218 млн манатов, включая трансферты из Государственного нефтяного фонда (12 835 млн), платные услуги бюджетных организаций и поступления от приватизации. Их структура постепенно диверсифицируется, что снижает зависимость бюджета от нефтяных поступлений.

За горизонтом 2029: стратегические сценарии, глобальные вызовы и трансформация роли Азербайджана

Среднесрочные бюджетные рамки 2026-2029 годов - это не просто дорожная карта на ближайшие четыре года. Это архитектурный чертёж более широкого замысла: выхода Азербайджана на качественно новую траекторию развития к 2030 году и закрепления его статуса как ключевого актора Евразийского пространства. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно рассматривать этот документ не как замкнутую фискальную систему, а как элемент долгосрочной стратегии, встроенной в глобальные тренды и трансформации.

I. Переход от экономики ресурсов к экономике возможностей

Ключевая идея новой бюджетной философии заключается в том, чтобы освободиться от нефтяной зависимости не только в фискальном, но и в концептуальном смысле. Азербайджан не отказывается от своих энергетических преимуществ - он превращает их в инструмент создания новых отраслей и драйверов роста. Доходы от экспорта нефти и газа становятся стартовым капиталом для развития цифровой экономики, зелёной энергетики, логистики, промышленности с высокой добавленной стоимостью, образования и науки.

К 2030 году доля ненефтяного сектора в ВВП может превысить 60 %, а в экспорте - достичь 50 %. Это означает не просто диверсификацию структуры экономики, но и изменение её логики: от экстенсивной модели, основанной на добыче ресурсов, к интенсивной модели, базирующейся на знаниях, технологиях и инновациях. Такой сдвиг уже происходил в ряде стран Восточной Азии, и именно он позволил им пройти путь от развивающихся экономик к статусу технологических держав. Азербайджан встает на схожую траекторию - с поправкой на собственные ресурсы, географию и политические задачи.

II. Интеграция освобождённых территорий как новый экономический фронтир

Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура - это не только политический акт и вопрос национальной безопасности. Это фундаментальная часть экономической стратегии. Эти территории, на которые в 2026-2029 годах направлено 13,5 млрд манатов, превращаются в лабораторию новой модели развития - пространственно интегрированной, инновационной и ориентированной на экспорт.

Создание транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры здесь открывает возможности для формирования новых кластеров - аграрных, промышленных, логистических, туристических. Их интеграция в общенациональное пространство повысит общую производительность экономики, создаст десятки тысяч рабочих мест и обеспечит дополнительный поток налоговых поступлений. Карабах и Восточный Зангезур станут не периферией, а новым центром роста, повышающим стратегическую устойчивость всей страны.

III. Геоэкономические узлы: транзит, энергия, зелёная трансформация

Одним из главных направлений экономической стратегии Азербайджана на ближайшее десятилетие станет превращение страны в ключевой геоэкономический узел между Востоком и Западом, Севером и Югом. Уже сегодня Бакинский международный морской порт, железнодорожные коридоры Баку-Тбилиси-Карс и Север-Юг, а также развитие Среднего коридора превращают Азербайджан в логистическую платформу, от которой зависит стабильность региональной торговли.

До 2030 года ожидается кратный рост грузопотоков через территорию страны, что создаст стабильный источник ненефтяных доходов и укрепит её роль в евразийских цепочках поставок. В энергетике Азербайджан развивает экспорт "зелёной" электроэнергии, солнечных и ветряных мощностей, участвует в проектах трансграничной передачи электроэнергии в Европу. Это не только новые доходы, но и укрепление геополитического статуса страны как поставщика не только углеводородов, но и устойчивых энергорешений.

IV. Человеческий капитал как стратегический ресурс

Фундаментом всей этой трансформации становится человеческий капитал. Расходы на образование, здравоохранение и социальную сферу в среднесрочной перспективе не только увеличиваются количественно, но и качественно перестраиваются. Азербайджан делает ставку на формирование поколения специалистов, способных не только использовать технологии, но и создавать их. Программы модернизации школ и университетов, развития прикладных исследований, продвижения азербайджановедения в ведущих мировых вузах - всё это часть стратегии превращения знаний в ресурс роста.

К 2030 году страна планирует сформировать критическую массу компетенций в таких областях, как искусственный интеллект, биотехнологии, возобновляемая энергетика и цифровая инфраструктура. Это позволит Азербайджану выйти из категории "догоняющих" и занять нишу в глобальной экономике знаний.

V. Сценарии и риски: между возможностями и неопределённостью

Любая стратегия, каким бы продуманным ни был её дизайн, сталкивается с рисками. В случае Азербайджана ключевые из них - это волатильность сырьевых рынков, глобальная инфляция, геополитические кризисы и технологические разрывы. Снижение цен на нефть ниже $55 за баррель может привести к сокращению доходов бюджета до 43,1 млрд манатов, а задержки в реализации крупных инфраструктурных проектов способны снизить их мультипликативный эффект.

Однако система бюджетного правила, сценарное планирование, умеренный уровень госдолга и значительные резервы позволяют Азербайджану эффективно управлять этими рисками. Более того, их осознание и институционализация в бюджетной политике превращают потенциальные угрозы в управляемые переменные, с которыми страна может работать проактивно.

VI. Геополитический контекст: экономика как инструмент суверенитета

Среднесрочная бюджетная стратегия Азербайджана не существует в вакууме. Она встроена в динамичную геополитическую среду, где конкурируют интересы крупных держав и формируются новые региональные блоки. В условиях усиливающегося соперничества между США и Китаем, изменяющейся роли России и растущего значения Турции экономика становится не только инструментом роста, но и инструментом внешнеполитического влияния.

Азербайджан, превращаясь из экспортёра сырья в экспортёра идей, технологий и устойчивых решений, повышает свою стратегическую автономию. Финансовая и фискальная устойчивость дают ему возможность проводить независимую внешнюю политику, а инвестиции в освобождённые территории укрепляют его позиции как гаранта региональной стабильности. Это делает страну не просто объектом внешней политики, а активным субъектом формирования евразийской архитектуры безопасности и развития.

VII. Азербайджан 2030: проекция будущего

К 2030 году Азербайджан имеет все предпосылки для того, чтобы предстать как новая модель государства в постнефтяную эпоху - устойчивого, социально ориентированного, технологичного и интегрированного в глобальную экономику. Его экономика будет опираться на несколько столпов: диверсифицированный ненефтяной сектор, развитую инфраструктуру, мощный человеческий капитал и зелёную энергетику. Бюджет станет не просто финансовым документом, а инструментом стратегического управления страной.

В этой модели Карабах и Восточный Зангезур будут не только символами восстановленной справедливости, но и новыми экономическими полюсами. Цифровые технологии станут ключевым драйвером роста, а человеческий капитал - главным ресурсом конкурентоспособности. Государство будет не просто распределителем, а стратегическим инвестором, превращающим ресурсы сегодняшнего дня в возможности завтрашнего.

Финансовая стратегия как проект суверенитета

Среднесрочные бюджетные рамки Азербайджана на 2026-2029 годы - это не просто инструмент управления финансами. Это документ национальной стратегии, в котором экономика становится продолжением политики, а финансы - выражением политической воли. Он фиксирует переход страны от нефтяной зависимости к устойчивой модели развития, от распределительной логики - к инвестиционной, от экономики ресурсов - к экономике возможностей.

Азербайджан вступает в новую фазу своей истории - фазу, в которой бюджет перестаёт быть зеркалом прошлого и становится проектором будущего. Это будущее строится на трёх принципах: диверсификации как условии роста, социальном контракте как основе стабильности и инвестициях как инструменте суверенитета. И именно поэтому к 2030 году Азербайджан способен не только адаптироваться к меняющемуся миру, но и формировать его контуры - как сильная, устойчивая и суверенная евразийская держава.