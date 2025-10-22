https://news.day.az/politics/1789992.html Премьер-министры Азербайджана и Грузии проводят встречу один на один Как сообщалось ранее, 21 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов отправился с рабочим визитом в Грузию для участия в церемонии открытия V Тбилисского форума "Шелковый путь".
Премьер-министры Азербайджана и Грузии проводят встречу один на один
Как сообщалось ранее, 21 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов отправился с рабочим визитом в Грузию для участия в церемонии открытия V Тбилисского форума "Шелковый путь".
В настоящее время в Тбилиси в рамках форума проходит встреча Али Асадова и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в формате один на один, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре