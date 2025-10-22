https://news.day.az/politics/1789983.html Эстония планирует открыть свое дипредставительство в Баку - глава МИД Эстония планирует открыть свое дипломатическое представительство в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Новость обновляется
Новость обновляется
