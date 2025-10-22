Эстония планирует открыть свое дипредставительство в Баку

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Новость обновляется