Жуткое ДТП в Уганде - десятки погибших

В Уганде в результате столкновения двух автобусов погибли по меньшей мере 63 человека. Как сообщает AПA со ссылкой на агентство Reuters, есть и пострадавшие. Инцидент произошёл на шоссе, соединяющем столицу Кампалу с городом Гулу. Не исключается, что число погибших может возрасти.