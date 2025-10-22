https://news.day.az/world/1789909.html Жуткое ДТП в Уганде - десятки погибших В Уганде в результате столкновения двух автобусов погибли по меньшей мере 63 человека. Как сообщает AПA со ссылкой на агентство Reuters, есть и пострадавшие. Инцидент произошёл на шоссе, соединяющем столицу Кампалу с городом Гулу. Не исключается, что число погибших может возрасти.
