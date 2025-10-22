Азербайджан выступает за усиление координации в развитии Среднего коридора

Мы прилагаем все усилия, чтобы привлечь внимание наших партнёров как на Востоке, так и на Западе к важности Среднего коридора.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, выступая на 5-м Тбилисском форуме "Шёлковый путь".

Министр отметил, что на протяжении многих лет некоторые партнеры рассматривали этот маршрут лишь как дополнение к Северному коридору, а не как самостоятельную ключевую транспортную артерию. "Средний коридор может иметь гораздо большее значение, чем Северный маршрут", - подчеркнул он.

По его словам, с 2022 года интерес западных стран к этому направлению заметно вырос, и к тому времени Азербайджан уже провел масштабную модернизацию своей транспортной инфраструктуры. "Мы фактически обновили всю железнодорожную сеть. Были построены тысячи километров железных дорог и девять международных аэропортов, три из которых - на освобожденных территориях", - отметил Рашад Набиев.

Он также напомнил о региональных инвестициях Азербайджана, включая почти 1 миллиард долларов, вложенных в железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, что, по его словам, демонстрирует приверженность страны идее укрепления региональной связности. "Мы, выйдя за пределы своего периметра, инвестировали в инфраструктуру дружественной соседней Грузии", - сказал министр.

В завершение Рашад Набиев подчеркнул, что успех Среднего коридора зависит не только от развития физической инфраструктуры. "Дело не только в инфраструктуре, - отметил он. - Важно также согласовать все бюрократические процедуры - таможенные, пограничные и другие".