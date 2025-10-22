https://news.day.az/economy/1789957.html ЦБА обнародовал валютные резервы Азербайджана Стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года увеличились на 14,7%, достигнув 81,5 млрд долларов США. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
ЦБА обнародовал валютные резервы Азербайджана
Стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года увеличились на 14,7%, достигнув 81,5 млрд долларов США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
Он подчеркнул, что резервы Центробанка сформированы на уровне 11,3 млрд долларов США.
"Если посмотреть на статистику платежного баланса, то валютные резервы нашей страны способны покрыть 37% импорта товаров и услуг. На валютном рынке, как на наличном, так и безналичном, предложение превышало спрос", - отметил председатель.
