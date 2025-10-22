Армения готова обеспечить транзит грузовых автомобилей по своей территории из Турции в Азербайджан и в обратном направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на 5-м Тбилисском форуме Шелкового пути.

"Мы готовы не только политически, но и технически - начиная буквально с сегодняшнего дня, без преувеличения - обеспечить транзит грузовых автомобилей по территории Республики Армения из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию. И дороги, и пограничная инфраструктура на территории Армении готовы для этого", - сказал он.

Пашинян отметил, что с политической точки зрения Армения также готова обеспечить транзит между Нахчыванской Автономной Республикой и основной частью Азербайджана через территорию Армении.

"Однако с технической стороны данный участок всё ещё требует ремонта или реконструкции железнодорожного сообщения между Нахчываном и основной частью Азербайджана. Я уверен - и вы можете быть в этом уверены, - что эти технические вопросы также будут решены в течение ближайших двух-трёх лет. В ближайшей перспективе будут построены также трубопроводы и линии электропередачи, соединяющие основную часть Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении, а также связи по линии Азербайджан-Армения-Турция", - сказал премьер-министр Армении.