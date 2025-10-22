Над Новой Зеландией наблюдали необычные "малиновые вспышки"

В Новой Зеландии на небе появились редкие "малиновые вспышки".

Трио фотографов из Новой Зеландии сделали снимки красных молний, одного из самых редких световых явлений в мире, при котором в небе появляются яркие малиновые вспышки.

Фотографы отправились снимать Млечный путь над глиняными скалами Омарама на Южном острове, когда они случайно стали свидетелями необычного события.