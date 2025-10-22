https://news.day.az/world/1789905.html Над Новой Зеландией наблюдали необычные "малиновые вспышки" - ФОТО В Новой Зеландии на небе появились редкие "малиновые вспышки". Трио фотографов из Новой Зеландии сделали снимки красных молний, одного из самых редких световых явлений в мире, при котором в небе появляются яркие малиновые вспышки.
Над Новой Зеландией наблюдали необычные "малиновые вспышки" - ФОТО
В Новой Зеландии на небе появились редкие "малиновые вспышки".
Трио фотографов из Новой Зеландии сделали снимки красных молний, одного из самых редких световых явлений в мире, при котором в небе появляются яркие малиновые вспышки.
Фотографы отправились снимать Млечный путь над глиняными скалами Омарама на Южном острове, когда они случайно стали свидетелями необычного события.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре