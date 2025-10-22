Баку и Ашхабад объединяют усилия для развития "зеленой" энергетики

Азербайджан планирует активно развивать стратегическое партнерство с Туркменистаном в сфере энергетики и "зеленой" трансформации.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе XXX Юбилейной Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2025", передает Day.Az.

По его словам, Центральная Азия и прилегающие регионы постепенно превращаются в единое геополитическое и экономическое пространство. Опыт Азербайджана показывает, что устойчивое сотрудничество и диверсификация энергетических ресурсов являются ключом к стабильности и безопасности региона.

"Энергетическая безопасность и устойчивость должны сочетаться с развитием возобновляемой энергетики. В ближайшие годы мы завершим интеграцию солнечных и ветровых электростанций в Азербайджане общей мощностью около 2,7 ГВт, что позволит к 2035 году довести долю "зеленой" энергии в установленной мощности до 40-45 процентов", - сказал Зейналов.

Он отметил, что Азербайджан активно использует свое стратегическое расположение для развития интеграции и подключения энергетических сетей с Казахстаном и Узбекистаном, что создает предпосылки для реализации нового транспортного и энергетического коридора через регион.

"Это позволит регионам совместно реализовывать проекты по традиционной и возобновляемой энергетике и обеспечивать надежное снабжение рынков Европы и Ближнего Востока", - подчеркнул заместитель министра.