https://news.day.az/sport/1790039.html "Зиря" рассталась с Винсентом Тиллем "Зиря" рассталась с футболистом Винсентом Тиллем. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом говорится в заявлении пресс-службы бакинской команды. Контракт между игроком и клубом был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
"Зиря" рассталась с Винсентом Тиллем
"Зиря" рассталась с футболистом Винсентом Тиллем.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом говорится в заявлении пресс-службы бакинской команды.
Контракт между игроком и клубом был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре