"Зиря" рассталась с Винсентом Тиллем

"Зиря" рассталась с футболистом Винсентом Тиллем.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом говорится в заявлении пресс-службы бакинской команды.

Контракт между игроком и клубом был расторгнут по взаимному соглашению сторон.